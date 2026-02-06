Théâtre | Chastenuel Salle des Fêtes Jax

Théâtre | Chastenuel

Salle des Fêtes Chastenuel Jax Haute-Loire

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11

2026-10-11

Le Comité des Fêtes de Jax organise un après-midi théâtre.

Salle des Fêtes Chastenuel Jax 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 44 15 52

English :

The Comité des Fêtes de Jax is organizing an afternoon of theater.

L’événement Théâtre | Chastenuel Jax a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier