Théâtre | Chastenuel Salle des Fêtes Jax
Théâtre | Chastenuel Salle des Fêtes Jax dimanche 11 octobre 2026.
Théâtre | Chastenuel
Salle des Fêtes Chastenuel Jax Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Le Comité des Fêtes de Jax organise un après-midi théâtre.
.
Salle des Fêtes Chastenuel Jax 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 44 15 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des Fêtes de Jax is organizing an afternoon of theater.
L’événement Théâtre | Chastenuel Jax a été mis à jour le 2026-02-06 par Communauté de communes des rives Haut-Allier