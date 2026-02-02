Fête du pain | Chastenuel Le Bourg Jax

Fête du pain | Chastenuel

2026-08-30

2026-08-30

2026-08-30

Fête du pain à Chastenuel organisée par le Comité des Fêtes de Jax avec au programme, vente de pain cuit dans le four du village, Messe suivie d’un apéritif, repas champêtre, diverses animations pour petits et grands.

Le Bourg Chastenuel Jax 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Bread festival at Chastenuel organized by the Comité des Fêtes de Jax, with the sale of bread baked in the village oven, mass followed by an aperitif, country-style meal, and various activities for young and old.

