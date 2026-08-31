Loto de La Croix Rouge Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Informations pratiques

Marignane

Loto de La Croix Rouge

Lundi 12 octobre 2026.

A 14h.

Ouverture des portes à 13h30. Espace culturel Saint-Exupéry 53 55 avenue jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-12

fin : 2026-10-12

Date(s) :

2026-10-12

La Croix Rouge Française , Unité Locale de Marignane, organise une fois par mois un loto familial pour permettre aux personnes seules ou en famille de passer une journée de convivialité et de sociabilité.

Divers petits lots sont à gagner.

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Espace culturel Saint-Exupéry 53 55 avenue jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 88 51 51

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English :

the Croix Rouge Française , Local Unit of Marignane, organizes once a month a family bingo to allow people who are alone or with their families to spend a day of conviviality and sociability.

Various small prizes are to be won.

L’événement Loto de La Croix Rouge Marignane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Marignane