Loto de l’APE Les Petits Carrelets Salle La passerelle Meschers-sur-Gironde

Meschers-sur-Gironde

Loto de l’APE Les Petits Carrelets

Salle La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Loto de l’APE Les petits Carrelets nombreux lots à gagner. Partie enfant, cadeau surprise.

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Salle La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 23 52 67 lespetitscarrelets@gmail.com

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English :

Loto de l’APE Les petits Carrelets numerous prizes to be won. Children’s section, surprise gift.

L’événement Loto de l’APE Les Petits Carrelets Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-12 par Royan Atlantique