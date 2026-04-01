Loto de l’APE Les Petits Carrelets Salle La passerelle Meschers-sur-Gironde
Loto de l’APE Les Petits Carrelets Salle La passerelle Meschers-sur-Gironde samedi 18 avril 2026.
Meschers-sur-Gironde
Loto de l’APE Les Petits Carrelets
Salle La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Loto de l’APE Les petits Carrelets nombreux lots à gagner. Partie enfant, cadeau surprise.
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Salle La passerelle 81 rue Paul Massy Meschers-sur-Gironde 17132 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 23 52 67 lespetitscarrelets@gmail.com
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English :
Loto de l’APE Les petits Carrelets numerous prizes to be won. Children’s section, surprise gift.
L’événement Loto de l’APE Les Petits Carrelets Meschers-sur-Gironde a été mis à jour le 2026-04-12 par Royan Atlantique
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