Loto de l’ASW Foot Wasselonne

Loto de l’ASW Foot

Rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 18:30:00

fin : 2026-03-14

De nombreux lots à gagner !

Loto organisé par l’ASW Foot le samedi 14 mars 2026, salle rouge du Complexe Multisports à Wasselonne.

Buvette et petite restauration sur place.

Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66

Many prizes to be won!

