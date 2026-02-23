Loto de l’ASW Foot Wasselonne
Loto de l'ASW Foot Wasselonne samedi 14 mars 2026.
Rue des Colchiques Wasselonne Bas-Rhin
Samedi 2026-03-14 18:30:00
2026-03-14
De nombreux lots à gagner !
Loto organisé par l’ASW Foot le samedi 14 mars 2026, salle rouge du Complexe Multisports à Wasselonne.
Buvette et petite restauration sur place.
Rue des Colchiques Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 81 60 66
English :
Many prizes to be won!
