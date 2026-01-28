Loto de l’école de Coussac Bonneval Salle des fêtes Coussac-Bonneval
Salle des fêtes Place Daniel Lamazière Coussac-Bonneval Haute-Vienne
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Le loto est au profit de l’asssociation des parents d’élèves de l’école de Coussac Bonneval et soutient l’ensemble des projets scolaires. A gagner 4 entrées Disneyland, 1 séjour en famille dans le Cantal. Nombreux autres lots, tombola. Réservation obligatoire. .
+33 6 03 30 77 16 apecb.coussac@outlook.fr
