LOTO de l’Harmonie Ronchampoise rue du Tram Ronchamp
LOTO de l’Harmonie Ronchampoise rue du Tram Ronchamp samedi 9 mai 2026.
Ronchamp
LOTO de l’Harmonie Ronchampoise
rue du Tram Salle des fêtes Ronchamp Haute-Saône
Tarif : 20 – 20 – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
L’Harmonie Ronchampoise organise un loto, à la salle des fêtes de Ronchamp, samedi 9 mai à 20h.
De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.
Les portes ouvriront à 18h45.
Buvette et petite restauration sur place, animation par Bruno Animation.
Réservation au 07 78 25 02 83
20€ les 6 cartons
25€ les 12 cartons
4€ les 2 cartons pour les de 14 ans
2 cartons gratuit si réservation .
rue du Tram Salle des fêtes Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 25 02 83
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English : LOTO de l’Harmonie Ronchampoise
L’événement LOTO de l’Harmonie Ronchampoise Ronchamp a été mis à jour le 2026-04-28 par RONCHAMP TOURISME
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