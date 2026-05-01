LOTO de l’Harmonie Ronchampoise rue du Tram Ronchamp

Ronchamp

LOTO de l’Harmonie Ronchampoise

rue du Tram Salle des fêtes Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 20 – 20 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

L’Harmonie Ronchampoise organise un loto, à la salle des fêtes de Ronchamp, samedi 9 mai à 20h.

De nombreux bons d’achat et autres lots de valeur.

Les portes ouvriront à 18h45.

Buvette et petite restauration sur place, animation par Bruno Animation.

Réservation au 07 78 25 02 83

20€ les 6 cartons

25€ les 12 cartons

4€ les 2 cartons pour les de 14 ans

2 cartons gratuit si réservation .

rue du Tram Salle des fêtes Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 78 25 02 83

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English : LOTO de l’Harmonie Ronchampoise

L’événement LOTO de l’Harmonie Ronchampoise Ronchamp a été mis à jour le 2026-04-28 par RONCHAMP TOURISME