Soirée Apéro avec V.UE. à la chapelle par Le Corbusier, Ronchamp Chapelle Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp

Soirée Apéro avec V.UE. à la chapelle par Le Corbusier, Ronchamp

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp Haute-Saône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31 21:30:00

Date(s) :

2026-07-31

Nous vous invitons à une expérience singulière et unique une soirée exclusive à la Chapelle Le Corbusier, Ronchamp. Une fois les portes du site closes au public, une atmosphère de sérénité enveloppe ce chef-d’œuvre architectural, vous offrant une immersion inédite.

Cette soirée débutera par une visite guidée d’une heure, spécifiquement dédiée à la Valeur Universelle Exceptionnelle (V.U.E.) de la chapelle. Sous la conduite d’un médiateur culturel, vous approfondirez les critères fondamentaux qui ont valu à cet édifice son inscription en série sur la prestigieuse liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette reconnaissance, obtenue au titre de L’œuvre de Le Corbusier, une contribution exceptionnelle au mouvement moderne , souligne son rôle majeur dans l’histoire de l’architecture. Cette exploration approfondie vous permettra de saisir pleinement la vision de Le Corbusier et l’impact intemporel de son œuvre.

À l’issue de cette découverte, les participants auront l’opportunité de prolonger ce moment privilégié autour d’un buffet convivial. .

Chapelle Le Corbusier, Ronchamp 13 Rue de la Chapelle Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 65 13 accueil@chapelleronchamp.com

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English : Soirée Apéro avec V.UE. à la chapelle par Le Corbusier, Ronchamp

L’événement Soirée Apéro avec V.UE. à la chapelle par Le Corbusier, Ronchamp Ronchamp a été mis à jour le 2026-03-10 par DESTINATION VOSGES DU SUD (COORDINATION DECIBELLES DATA)