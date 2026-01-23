Soirée DJ du Judo Club de Champagney La Filature Ronchamp

Ronchamp

Soirée DJ du Judo Club de Champagney

La Filature 20bis rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Comme chaque année, le Judo Club Champagney organise son tournoi de judo, le tournoi Gérard Quinart, le week-end du 13 et 14 juin 2026, avec sa fameuse soirée DJ !

Alors venez nous retrouver samedi 13 juin à partir de 19h00 à la filature de Ronchamp !

La nouveauté de cette année l’Happy Hour de 19h30 à 20h30 ! Une boisson achetée = une boisson offerte (vin non compris).

Cette soirée sera animée par DJ Nico et feux d’artifice à 23h00!

Buvette et restauration sur place !

Il y aura également un manège pour enfant!

Réservation au 03 84 20 74 16 .

La Filature 20bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 74 16

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English : Soirée DJ du Judo Club de Champagney

L’événement Soirée DJ du Judo Club de Champagney Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-12 par RONCHAMP TOURISME