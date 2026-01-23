Soirée DJ du Judo Club de Champagney La Filature Ronchamp
Soirée DJ du Judo Club de Champagney La Filature Ronchamp samedi 13 juin 2026.
Ronchamp
Soirée DJ du Judo Club de Champagney
La Filature 20bis rue Paul Strauss Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Comme chaque année, le Judo Club Champagney organise son tournoi de judo, le tournoi Gérard Quinart, le week-end du 13 et 14 juin 2026, avec sa fameuse soirée DJ !
Alors venez nous retrouver samedi 13 juin à partir de 19h00 à la filature de Ronchamp !
La nouveauté de cette année l’Happy Hour de 19h30 à 20h30 ! Une boisson achetée = une boisson offerte (vin non compris).
Cette soirée sera animée par DJ Nico et feux d’artifice à 23h00!
Buvette et restauration sur place !
Il y aura également un manège pour enfant!
Réservation au 03 84 20 74 16 .
La Filature 20bis rue Paul Strauss Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 20 74 16
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English : Soirée DJ du Judo Club de Champagney
L’événement Soirée DJ du Judo Club de Champagney Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-12 par RONCHAMP TOURISME
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