Atelier Partir en livre rue du Tram Ronchamp
Atelier Partir en livre rue du Tram Ronchamp mercredi 17 juin 2026.
Ronchamp
Atelier Partir en livre
rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 14:00:00
fin : 2026-06-17 16:00:00
Date(s) :
2026-06-17
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
La médiathèque de Plancher-les-Mines propose une animation Partir en livre , mercredi 17 juin de 14h à 16h. Animation super héros Spider-Man et séance de maquillage pour les enfants jusqu’à 10 ans avec Maelya Event’s.
Gratuit Tout public
Renseignements et réservation au 03 84 63 58 85 ou bibli.ronchamp@ccrc70.fr .
rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85 bibli.ronchamp@ccrc70.fr
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English : Atelier Partir en livre
L’événement Atelier Partir en livre Ronchamp a été mis à jour le 2026-06-09 par RONCHAMP TOURISME
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