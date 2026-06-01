Atelier Partir en livre rue du Tram Ronchamp

Ronchamp

Atelier Partir en livre

rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 14:00:00

fin : 2026-06-17 16:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.

La médiathèque de Plancher-les-Mines propose une animation Partir en livre , mercredi 17 juin de 14h à 16h. Animation super héros Spider-Man et séance de maquillage pour les enfants jusqu’à 10 ans avec Maelya Event’s.

Gratuit Tout public

Renseignements et réservation au 03 84 63 58 85 ou bibli.ronchamp@ccrc70.fr .

rue du Tram Médiathèque de Ronchamp Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85 bibli.ronchamp@ccrc70.fr

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English : Atelier Partir en livre

L’événement Atelier Partir en livre Ronchamp a été mis à jour le 2026-06-09 par RONCHAMP TOURISME