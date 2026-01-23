MARCHE GOURMANDE de la Planche des Belles Filles Station de la Planche des Belles Filles Ronchamp

Ronchamp

MARCHE GOURMANDE de la Planche des Belles Filles

Station de la Planche des Belles Filles Plancher les Mines Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-28

La Station de La Planche des Belles Filles Vosges du Sud organise une marche gourmande! ️

Le dimanche 28 juin 2026, l’équipe de la station vous convie à une marche gourmande mettant en valeur les produits du terroir. Ce parcours de 5 km balisé, se déroule en quatre étapes où un menu spécial est proposé à la dégustation.

Les formules proposées sont les suivantes

Enfant (moins de 13 ans) marche + menu + boissons pour 17€

Soft (adulte) marche + menu + boissons non alcoolisées pour 34€

Adulte marche + menu + boissons alcoolisées pour 36€

MODALITÉS & INSCRIPTION

La réservation en ligne est obligatoire du 7 avril au 21 juin.

La marche libre n’est pas autorisée et aucune inscription ne sera possible sur place.

Les départs seront échelonnés de 10h00 à 14h00 pour assurer une expérience fluide et agréable pour tous. Cette organisation est cruciale pour éviter les embouteillages aux stands de dégustation et vous permettre de savourer pleinement chaque étape de votre parcours gastronomique.

Merci de respecter l’horaire de départ sélectionnée.

Les chiens sont autorisés attachés en laisse pour le confort des marcheurs.

Les poussettes sont déconseillées.

Le parcours de 4 km comprend l’ascension du sommet. Les parents accompagnés de jeunes enfants et les famille accompagnant des personnes à mobilité réduite sont invités à leur prêter assistance lors de la montée. .

Station de la Planche des Belles Filles Plancher les Mines Ronchamp 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

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English : MARCHE GOURMANDE de la Planche des Belles Filles

L’événement MARCHE GOURMANDE de la Planche des Belles Filles Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-05 par RONCHAMP TOURISME