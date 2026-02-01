Après-midi Jeux de société Médiathèque Ronchamp
Après-midi Jeux de société Médiathèque Ronchamp mercredi 11 février 2026.
Après-midi Jeux de société
Médiathèque 6 rue du Tram Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-02-11 17:00:00
2026-02-11
Le réseau des médiathèques Rahin et Chérimont vous propose de nombreuses activités.
La médiathèque de Ronchamp vous propose une après-midi Jeux de société , animation pour petits et grands, gratuite. De 14h à 17h, le mercredi 11 février.
Renseignements au 03 84 63 58 85 ou bibli.ronchamp@ccrc70.fr .
Médiathèque 6 rue du Tram Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 63 58 85 bibli.ronchamp@ccrc70.fr
