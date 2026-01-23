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Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées rue Strauss Ronchamp

Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées rue Strauss Ronchamp mercredi 10 juin 2026.

Lieu : rue Strauss

Adresse : Chapelle Le Corbusier

Ville : 70250 Ronchamp

Département : Haute-Saône

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ronchamp

Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées

rue Strauss Chapelle Le Corbusier Ronchamp Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10 19:30:00

Date(s) :
2026-06-10

La Compagnie Pièces Détachées propose une conférence-spectacle Entrelacs danse, musique, espace. Mercredi 10 juin de 18h30 à 19h30.
Entrée libre, sur réservation.
Info et inscription: 06 72 02 51 46   .

rue Strauss Chapelle Le Corbusier Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 02 51 46 

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English : Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées

L’événement Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-07 par RONCHAMP TOURISME

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