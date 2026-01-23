Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées rue Strauss Ronchamp
Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées rue Strauss Ronchamp mercredi 10 juin 2026.
Ronchamp
Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées
rue Strauss Chapelle Le Corbusier Ronchamp Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 18:30:00
fin : 2026-06-10 19:30:00
Date(s) :
2026-06-10
La Compagnie Pièces Détachées propose une conférence-spectacle Entrelacs danse, musique, espace. Mercredi 10 juin de 18h30 à 19h30.
Entrée libre, sur réservation.
Info et inscription: 06 72 02 51 46 .
rue Strauss Chapelle Le Corbusier Ronchamp 70250 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 02 51 46
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English : Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées
L’événement Conférence spectacle avec la Compagnie Pièces Détachées Ronchamp a été mis à jour le 2026-05-07 par RONCHAMP TOURISME
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