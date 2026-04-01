Loto du BMX Salle polyvalente Mours-Saint-Eusèbe
samedi 21 novembre 2026 · Salle polyvalente · Mours-Saint-Eusèbe
Informations pratiques
Mours-Saint-Eusèbe
Loto du BMX
Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Venez nombreux pour tenter votre chance à l’occasion du loto organisé par le BMX Mours Romans !
.
Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 09 13 69 bmxmoursromans@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and try your luck at the BMX Mours Romans lottery!
L’événement Loto du BMX Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme
À voir aussi à Mours-Saint-Eusèbe (Drôme)
- Lectures caféinées au Musée d’Art Sacré grande Rue Mours-Saint-Eusèbe 19 septembre 2026
- Visite du Musée d’Art Sacré, Église Notre-Dame – Musée d’art sacré, Mours-Saint-Eusèbe 20 septembre 2026
- Soirée country Salle polyvalente Mours-Saint-Eusèbe 14 novembre 2026