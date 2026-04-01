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AGENDA · Mours-Saint-Eusèbe

Loto du BMX Salle polyvalente Mours-Saint-Eusèbe

samedi 21 novembre 2026 · Salle polyvalente · Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Salle polyvalente
Adresse
Place Élisée Monteil
Ville
26540 Mours-Saint-Eusèbe
Département
Drôme
Tarif

Mours-Saint-Eusèbe

Loto du BMX

Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 19:00:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Venez nombreux pour tenter votre chance à l’occasion du loto organisé par le BMX Mours Romans !
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Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 09 13 69  bmxmoursromans@gmail.com

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English :

Come and try your luck at the BMX Mours Romans lottery!

L’événement Loto du BMX Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme

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