Loto du BMX Salle polyvalente Mours-Saint-Eusèbe

Informations pratiques

Mours-Saint-Eusèbe

Loto du BMX

Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 19:00:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Venez nombreux pour tenter votre chance à l’occasion du loto organisé par le BMX Mours Romans !

.

Salle polyvalente Place Élisée Monteil Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 09 13 69 bmxmoursromans@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and try your luck at the BMX Mours Romans lottery!

L’événement Loto du BMX Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme