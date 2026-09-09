Loto du Club des retraités Bruère-Allichamps
mercredi 9 septembre 2026 · Bruère-Allichamps
Informations pratiques
Bruère-Allichamps
Loto du Club des retraités
Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher
Tarif : 5 – 5 – 45 EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Organisé par le Club des retraités et animé par Alain
Venez tenter votre chance pour remporter un des nombreux lots.Réservation par SMS 06 22 03 57 24 5 .
Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24
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English :
Organized by the Retirees’ Club and led by Alain
L’événement Loto du Club des retraités Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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