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Loto du Club des retraités Bruère-Allichamps

mercredi 9 septembre 2026 · Bruère-Allichamps

Loto du Club des retraités Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Place Louis Margueritat
Ville
18200 Bruère-Allichamps
Département
Cher
Tarif
5 5 45 5 Tarif de base plein tarif

Bruère-Allichamps

Loto du Club des retraités

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – 45 EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-09 14:30:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Organisé par le Club des retraités et animé par Alain
Venez tenter votre chance pour remporter un des nombreux lots.Réservation par SMS 06 22 03 57 24 5  .

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Retirees’ Club and led by Alain

L’événement Loto du Club des retraités Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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