Informations pratiques

Bruère-Allichamps

Loto du Club des retraités

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – 45 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-09 14:30:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Organisé par le Club des retraités et animé par Alain

Venez tenter votre chance pour remporter un des nombreux lots.Réservation par SMS 06 22 03 57 24 5 .

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by the Retirees’ Club and led by Alain

L’événement Loto du Club des retraités Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE