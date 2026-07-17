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AGENDA · Bruère-Allichamps

Nuit internationale de la chauve-souris, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

samedi 29 août 2026 · Abbaye de Noirlac · Bruère-Allichamps

Nuit internationale de la chauve-souris, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
Abbaye de Noirlac
Adresse
Noirlac
Ville
18200 Bruère-Allichamps
Département
Cher
Tarif
Gratuit sur réservation

Nuit internationale de la chauve-souris 29 et 30 août Abbaye de Noirlac Cher

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T21:00:00+02:00
Fin : 2026-08-30T19:00:00+02:00 – 2026-08-30T21:00:00+02:00

Un évènement gratuit pour mieux comprendre nos colocataires si discrètes, les observer et les écouter dans le monument et son environnement.
Une soirée pour découvrir la biologie, le mode de vie et s’initier à l’identification de ces animaux hors du commun.

Abbaye de Noirlac Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « resa@noirlac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0248961716 »}]
Mieux comprendre les chauves-souris, les observer et les écouter dans le monument et son environnement.

Muséum d’Histoire naturelle de Bourges

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