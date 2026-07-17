Nuit internationale de la chauve-souris, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Nuit internationale de la chauve-souris 29 et 30 août Abbaye de Noirlac Cher

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T19:00:00+02:00 – 2026-08-29T21:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T19:00:00+02:00 – 2026-08-30T21:00:00+02:00

Un évènement gratuit pour mieux comprendre nos colocataires si discrètes, les observer et les écouter dans le monument et son environnement.

Une soirée pour découvrir la biologie, le mode de vie et s’initier à l’identification de ces animaux hors du commun.

Abbaye de Noirlac Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « resa@noirlac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0248961716 »}]

Mieux comprendre les chauves-souris, les observer et les écouter dans le monument et son environnement.

Muséum d’Histoire naturelle de Bourges