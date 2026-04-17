Emprunte d’insecte Bruère-Allichamps
Emprunte d’insecte Bruère-Allichamps lundi 13 juillet 2026.
Bruère-Allichamps
Emprunte d’insecte
Noirlac Bruère-Allichamps Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 10:30:00
fin : 2026-08-10 12:30:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10
Passer un moment privilégié avec votre enfant en salle, réalisez ensemble une silhouette d’insecte en plâtre. Puis pendant le séchage, partez en extérieur avec filets et boîtes-loupes à la découverte du petit peuple de la prairie !
Les prairies regorgent de petites bêtes en tout genre criquets, papillons, coccinelles… c’est tout un petit peuple de formes et de couleurs très variées qui se livrent à la vue des observateurs avisés. Dans un premier temps, en salle, vous réaliserez vos silhouettes d’insectes en plâtre, puis pendant le séchage, vous partirez à la découverte de ce petit peuple munis de filets et de boîtes loupes. A la fin de l’atelier, vous repartirez avec vos moulages, de nouvelles connaissances sur les insectes et un oeil aiguisé pour poursuivre l’observation de cet incroyable microcosme. Une belle activité estivale à partager avec votre enfant. 6 .
Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr
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English :
Spend a special moment with your child: work together indoors to create a plaster insect silhouette. Then, while it dries, head outside with nets and magnifying boxes to discover the little people of the prairie!
L’événement Emprunte d’insecte Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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