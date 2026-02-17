Visite Le bocage et sa rivière

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 09:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-24 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25

Lors d’une balade de 5 km, vous découvrirez le lien étroit entre la rivière Cher et le bocage. Vous apprendrez comment elle lui a donné son relief, sa grande biodiversité et jusqu’à son nom de Noirlac. Quant aux animaux qui vivent sur ses rives, ils vous y attendent !

De tout temps les hommes se sont installés à proximité des cours d’eau qui présentent de nombreux intérêts.

La nature aussi en tire parti et la vallée du Cher accueille une faune et une flore riches. Laissez-vous guider au cœur de cet Espace Naturel Sensible lors d’une balade de 5 km durant laquelle vous découvrirez le lien étroit entre la rivière Cher et le bocage. Vous apprendrez comment elle lui a donné son relief, sa grande biodiversité et jusqu’à son nom de Noirlac. Quant aux animaux qui vivent sur ses rives, ils vous y attendent ! 5 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

During a 5 km walk, you’ll discover the close link between the Cher River and the bocage. You’ll learn how the river gave Noirlac its shape, its biodiversity and even its name. As for the animals that live on its banks, they’ll be waiting for you!

L’événement Visite Le bocage et sa rivière Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-03-22 par BERRY