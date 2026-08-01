UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bruère-Allichamps

Résonances nocturnes Bruère-Allichamps

vendredi 7 août 2026 · Bruère-Allichamps

Résonances nocturnes Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Noirlac
Ville
18200 Bruère-Allichamps
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Bruère-Allichamps

Résonances nocturnes

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Et si vous découvriez Noirlac autrement ?
Profitez de la douceur des soirées d’été pour pique-niquer ou boire un verre à l’ombre des tilleuls puis déambulez librement dans l’abbaye illuminée pour l’occasion.

Les musiques, les chants, les voix du parcours sonore résoNance seront sublimés par l’ambiance nocturne.

Une expérience exceptionnelle à ne pas manquer !   .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 01  contact@noirlac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about discovering Noirlac in a different way?

L’événement Résonances nocturnes Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-30 par BERRY

À voir aussi à Bruère-Allichamps (Cher)