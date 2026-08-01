Résonances nocturnes Bruère-Allichamps
vendredi 7 août 2026 · Bruère-Allichamps
Informations pratiques
Bruère-Allichamps
Résonances nocturnes
Noirlac Bruère-Allichamps Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Et si vous découvriez Noirlac autrement ?
Profitez de la douceur des soirées d’été pour pique-niquer ou boire un verre à l’ombre des tilleuls puis déambulez librement dans l’abbaye illuminée pour l’occasion.
Les musiques, les chants, les voix du parcours sonore résoNance seront sublimés par l’ambiance nocturne.
Une expérience exceptionnelle à ne pas manquer ! .
Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 01 contact@noirlac.fr
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How about discovering Noirlac in a different way?
L’événement Résonances nocturnes Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-30 par BERRY
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