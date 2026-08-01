Informations pratiques

Bruère-Allichamps

Résonances nocturnes

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Et si vous découvriez Noirlac autrement ?

Profitez de la douceur des soirées d’été pour pique-niquer ou boire un verre à l’ombre des tilleuls puis déambulez librement dans l’abbaye illuminée pour l’occasion.

Les musiques, les chants, les voix du parcours sonore résoNance seront sublimés par l’ambiance nocturne.

Une expérience exceptionnelle à ne pas manquer ! .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 01 contact@noirlac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about discovering Noirlac in a different way?

L’événement Résonances nocturnes Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-30 par BERRY