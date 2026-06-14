Loto à Bruère Allichamps Bruère-Allichamps
mercredi 5 août 2026 · Bruère-Allichamps
Informations pratiques
Bruère-Allichamps
Loto à Bruère Allichamps
Bruère-Allichamps Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:30:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Organisé par Les Amis du Chenil
Animé par Alain
Lots
1 TV 108 cm 2 TV 80 cm 1 brasero 6 poubelles garnies 4 parties bons d’achat 1 jambon sec 1 corbeille de fruits 1 cafetière expresso 1 partie apéro
Partie spéciale bon d’achat de 250 €
Mini bingo 3 num. bon d’achat de 50 € 15 num. bon d’achat de 150 €
5 € le carton 18 € les 5 30 € les 12 45 € les 20
Formule 30 € (1 plaque de 12 ou 12 cartons + 6 Partie spéciale + 6 mini-bingos)
Formule 20 € (1 plaque de 6 ou 6 cartons + 3 Partie spéciale + 3 mini-bingos)
Buvette et pâtisseries
Réservation par SMS de préférence au 06 22 03 57 24 .
Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24
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English :
Organized by Les Amis du Chenil
Hosted by Alain
L’événement Loto à Bruère Allichamps Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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