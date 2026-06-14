Informations pratiques

Bruère-Allichamps

Loto à Bruère Allichamps

Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Organisé par Les Amis du Chenil

Animé par Alain

Lots

1 TV 108 cm 2 TV 80 cm 1 brasero 6 poubelles garnies 4 parties bons d’achat 1 jambon sec 1 corbeille de fruits 1 cafetière expresso 1 partie apéro

Partie spéciale bon d’achat de 250 €

Mini bingo 3 num. bon d’achat de 50 € 15 num. bon d’achat de 150 €

5 € le carton 18 € les 5 30 € les 12 45 € les 20

Formule 30 € (1 plaque de 12 ou 12 cartons + 6 Partie spéciale + 6 mini-bingos)

Formule 20 € (1 plaque de 6 ou 6 cartons + 3 Partie spéciale + 3 mini-bingos)

Buvette et pâtisseries

Réservation par SMS de préférence au 06 22 03 57 24 .

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 22 03 57 24

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English :

Organized by Les Amis du Chenil

Hosted by Alain

L’événement Loto à Bruère Allichamps Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-24 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE