Exposition L’expo des Expos Bruère-Allichamps
samedi 1 août 2026 · Bruère-Allichamps
Informations pratiques
Bruère-Allichamps
Exposition L’expo des Expos
Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher
Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Pour fêter les 40 ans de l’association, L’expo des Expos offre une grande rétrospective des expositions accueillies au Prieuré Saint Etienne d’Allichamps depuis 1986.
3 .
Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire contact@prieure-allichamps.fr
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English :
To celebrate the association’s 40th anniversary, L’expo des Expos is presenting a major retrospective of the exhibitions held at the Prieuré Saint-Étienne d’Allichamps since 1986.
L’événement Exposition L’expo des Expos Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-22 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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