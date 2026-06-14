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Exposition L’expo des Expos Bruère-Allichamps

samedi 1 août 2026 · Bruère-Allichamps

Exposition L’expo des Expos Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Début
samedi 1 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
Place Louis Margueritat
Ville
18200 Bruère-Allichamps
Département
Cher
Tarif
3 3 3 Tarif de base plein tarif

Bruère-Allichamps

Exposition L’expo des Expos

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-01 15:00:00
fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Pour fêter les 40 ans de l’association, L’expo des Expos offre une grande rétrospective des expositions accueillies au Prieuré Saint Etienne d’Allichamps depuis 1986.
3  .

Place Louis Margueritat Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire   contact@prieure-allichamps.fr

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English :

To celebrate the association’s 40th anniversary, L’expo des Expos is presenting a major retrospective of the exhibitions held at the Prieuré Saint-Étienne d’Allichamps since 1986.

L’événement Exposition L’expo des Expos Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-07-22 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE

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