Visite Le bocage aux aurores

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 07:30:00

fin : 2026-06-14 10:00:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-07-21 2026-08-18

Parcourir les chemins du bocage à une heure où vous serez seuls.es en compagnie de la faune, de la flore et des ambiances sonores de la vallée du Cher. Une sortie qui vous donnera envie de devenir matinal.e.

Parcourir les chemins du bocage à une heure où vous serez seuls.es en compagnie de la faune, de la flore et des ambiances sonores de la vallée du Cher. Au départ de cette balade de 5 km vous pourrez admirer le bocage éclairé par la lumière du matin et vous terminerez votre cheminement en début de matinée avant les fortes chaleurs. 5 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Stroll along the bocage paths at an hour when you’ll be alone in the company of the fauna, flora and sounds of the Cher valley. An outing that will make you want to get up early.

L’événement Visite Le bocage aux aurores Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-03-22 par BERRY