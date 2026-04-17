Bruère-Allichamps

Initiation au tissage végétal

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-12 14:30:00

fin : 2026-07-12 16:30:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-26 2026-08-09 2026-08-23

Passer un moment privilégié avec votre enfant un atelier pour s’initier au tissage végétal et apprendre à être créatif avec les éléments trouvés dans la nature. Une activité pour petits et grands, à faire et à refaire facilement chez soi.

Un atelier pour s’initier au tissage végétal et apprendre à être créatif avec les éléments trouvés dans la nature. Une activité pour les petits et les grands, à faire et à refaire facilement chez soi. L’occasion de découvrir la prairie bocagère et de comprendre la technique du tissage utilisée depuis la préhistoire ! Une belle activité à partager avec votre enfant. 8 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Spend a special moment with your child: a workshop to learn about plant weaving and how to be creative with elements found in nature. An activity for young and old, that can easily be done and redone at home.

L’événement Initiation au tissage végétal Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY