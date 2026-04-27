Bruère-Allichamps

Vivaldi Reloaded

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 21:00:00

fin : 2026-06-19 22:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Sous les voûtes illuminées de l’abbatiale, les sons du bocage de Noirlac épousent le fil des Saisons de Vivaldi, par la grâce des jeunes virtuoses du Consort. Une expérience unique !

En 2025, à la Philharmonie de Paris, l’ensemble Le Consort du violoniste Théotime Langlois de Swarte s’associait à l’audio-naturaliste Fernand Deroussen pour créer une version augmentée des Quatre Saisons de Vivaldi, immergeant les spectateurs dans un bain sonore vibrant des bruits de la nature. C’est ce Vivaldi Reloaded que nous vous proposons de découvrir aujourd’hui ponctué par les enregistrements réalisés par Fernand Deroussen dans le bocage de Noirlac (enregistrements qui figurent en belle place dans résoNance, notre parcours de visite sonore), il nous propose un voyage entre Venise et le Berry autour d’un chef-d’œuvre de l’histoire de la musique. 22 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Under the illuminated vaults of the abbey church, the sounds of the Noirlac bocage follow the thread of Vivaldi?s Seasons, thanks to the grace of the young virtuosos of the Consort. A unique experience!

L’événement Vivaldi Reloaded Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-27 par BERRY