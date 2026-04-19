Bruère-Allichamps

Les Nouvelles Traversées

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-06-14

Un archipel de voix, un festival singulier qui fait voyager entre les continents et les époques

Ouvert par un week-end consacré au Moyen Âge, avec Patrick Boucheron, Dialogos et ApotropaïK, le festival 2026 célèbre ensuite la voix soliste sous toutes ses métamorphoses.

Noirlac accueille Claire Lefilliâtre, Karen Vourch’, Dima Bawab, Anna Stéphany, Reinhoud van Mechelen ou Cristina Branco, figures majeures d’une scène lyrique volontiers nomade. Dialogue interculturel ou virtuosité funambule chaque voix trace sa trajectoire singulière.

Aux côtés de Scarlatti, Bach, Mozart ou Ravel, résonneront les Quatre Saisons de Vivaldi aussi bien que les musiques vernaculaires portées par Les Réveillés. Le festival s’ancre dans le lien à la terre et à la nature avec Jean-Pierre Seyvos, ou encore Samuel Cattiau, jusqu’au lumineux Path of Miracles de Joby Talbot 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

An archipelago of voices, a singular festival that travels between continents and eras

L’événement Les Nouvelles Traversées Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY