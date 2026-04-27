Bruère-Allichamps

Nexus Winchester

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:00:00

fin : 2026-06-19 20:15:00

Date(s) :

2026-06-19

En l’an 964, accusés de mener une vie dissolue, les chanoines de la cathédrale de Winchester sont expulsés par leur évêque. L’ensemble Dialogos nous fait revivre ce putsch comme si nous y étions.

Emmené par la chanteuse et musicologue croate Katarina Livljanic, Dialogos n’est pas seulement l’un des ensembles européens de musique ancienne les plus réputées. C’est aussi une formation habituée de Noirlac, où elle a enregistré plusieurs disques. Dialogos n’avait pourtant jamais encore jamais donné de concert à l’abbaye. Ce sera chose faite en ouverture de ces Nouvelles Traversées, avec un programme aussi singulier que sulfureux, inspiré d’un épisode historique qui défraya la chronique dans l’Angleterre du Xe siècle l’expulsion, le 19 février 964, des chanoines de la cathédrale de la ville, accusés par l’évêque Æthelwold de mener une vie dissolue et remplacés par des moines venus d’Abingdon. 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

In 964, accused of leading a dissolute life, the canons of Winchester Cathedral were expelled by their bishop. The Dialogos ensemble brings this putsch to life as if we were there.

L’événement Nexus Winchester Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-27 par BERRY