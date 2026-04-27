Bruère-Allichamps

Contretemps

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:30:00

fin : 2026-06-20 17:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Aux côtés de Bruno Allary et d’Isabelle Courroy, l’historien Patrick Boucheron livre une palpitante méditation littéraire et musicale autour de la musique du Moyen Âge.

Contretemps, qui a donné en 2020 lieu à un livre accompagné d’un CD paru aux éditons du Seuil, c’est avant tout un pari. Un pari qui fait écho au cycle de conférences autour des Moyens Âges contemporain que l’historien Patrick Boucheron propose à Noirlac depuis 2023, dans le cadre des Matinales. Il ne s’agit pas ici de se retourner sur un passé lointain, rescapé d’un grand naufrage le Moyen Âge, et sa musique mais au contraire de mesurer ce qu’a pu représenter, dans le temps d’alors, l’apparition de cet art nouveau ars nova qui suscita l’hostilité de l’Église. De rappeler combien l’éclosion de ces airs et chansons de troubadours marqua, pour l’Europe, le sacre d’un printemps enchanteur.

Suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique et le conseiller musique de Noirlac 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Alongside Bruno Allary and Isabelle Courroy, historian Patrick Boucheron delivers a thrilling literary and musical meditation on the music of the Middle Ages.

L’événement Contretemps Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-27 par BERRY