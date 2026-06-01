Bruère-Allichamps

Bérénice

Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 21:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-06-14

ChâteauFer accueille une nouvelle fois en résidence la Compagnie Dans La Grange. Cette jeune troupe de théâtre restituera son travail en public et en extérieur avec 2 représentations de la pièce “Bérénice” de Jean Racine

“Bérénice” c’est l’histoire de cette femme étrangère qui se voit contrainte à l’exil par l’homme qu’elle aime depuis 5 ans, de cet homme, Titus, qui, devenu Empereur de Rome, doit presser ce départ qui lui déchire le cœur. C’est l’histoire de cet ami fidèle, Antiochus dont l’amour secret pour Bérénice se trouve également mis à l’épreuve, et enfin, l’histoire des confidents Paulin, Phénice et Arsace, les témoins de cette tragédie.

Devant nous, ces six personnages traversent leurs plus grandes craintes et luttent, à travers leurs mots, pour leur propre bonheur ou celui de l’autre. 15 .

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire

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English :

ChâteauFer once again welcomes Compagnie Dans La Grange to its residency. This young theater troupe will present 2 performances of Jean Racine’s play ?Bérénice? in public and on location

L’événement Bérénice Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-05-29 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE