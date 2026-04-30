Bruère-Allichamps

À l’écoute de la zone critique

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 19:15:00

Date(s) :

2026-06-27

Avec cette création mêlant sonorités baroques et design sonore, et placée sous l’égide du philosophe Bruno Latour, le compositeur Jean-Pierre Seyvos nous fait entrer en résonance avec l’ensemble du monde vivant.

Compagnon de route du philosophe décédé en 2022, le compositeur Jean-Pierre Seyvos a voulu mettre en musique ces multiples interactions qui constituent l’ensemble du vivant et le monde, mais aussi les sentiments les affects que peut générer une telle découverte . Le cycle À l’écoute de la zone critique, donné en création à Noirlac au terme d’un compagnonnage de trois années, traduit ces bouleversements de pensée en partant d’œuvres du premier baroque (1580-1630 en Italie), interprétées par l’ensemble Les Épopées et la soprano Claire Leffiliâtre. Peu à peu, les sons, les voix de Jérôme Gaillardet et du chœur citoyen formé pour l’occasion, mais aussi les images de Camille de Chenay nous immergent au cœur de la Zone critique. 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

With this creation blending baroque sonorities and sound design, and placed under the aegis of philosopher Bruno Latour, composer Jean-Pierre Seyvos brings us into resonance with the whole of the living world.

L’événement À l’écoute de la zone critique Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-30 par BERRY