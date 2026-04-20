Bruère-Allichamps

Visite crépusculaire du bocage

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 20:00:00

fin : 2026-07-08 22:30:00

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-12 2026-07-15 2026-07-19 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26

Une visite dans le bocage à une heure inhabituelle, entre chien et loup. Le moment idéal pour le voir s’endormir et s’éveiller aussitôt, tout en profitant de la fraicheur retrouvée en fin de journée.

Une visite dans le bocage à une heure inhabituelle. Le moment idéal pour le voir s’endormir et s’éveiller aussitôt, tout en profitant de la fraicheur retrouvée en fin de journée. Une sortie entre chien et loup, sans chien ni loup mais peut-être, qui sait, avec des Guêpiers d’Europe, des Hérons garde-bœufs et le chant des Grandes sauterelles vertes au rendez-vous. 5 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

A visit to the bocage at an unusual hour, between dog and wolf. The ideal time to watch him fall asleep and wake up again, while enjoying the fresh air at the end of the day.

L’événement Visite crépusculaire du bocage Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY