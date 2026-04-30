Bruère-Allichamps

Bach Cantates

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27 22:15:00

Date(s) :

2026-06-27

Rencontre au sommet entre la chanteuse Anna Stéphany et l’organiste Maude Gratton, qui fête les 10 ans de son ensemble Il Convito avec les rares Cantates pour alto et orgue de Bach, d’une virtuosité et d’une intensité exceptionnelles.

De L’Art de la fugue aux concertos, l’œuvre de Bach jalonne le parcours d’Il Convito depuis sa création, en 2016, par la claveciniste, pianofortiste et organiste Maude Gratton. Il était naturel que pour fêter les 10 ans de son ensemble, cette dernière ait envie de revenir à cette figure tutélaire. Ce nouveau programme est centré sur les deux Cantates pour alto solo et orgue concertant, composées à Leipzig il y a exactement trois cents ans. Deux œuvres rarement jouées, elles font en effet dialoguer un orgue soliste étincelant avec une voix dont elles exigent une extrême virtuosité.

Ancienne membre de la troupe de l’Opéra de Zurich, la mezzo-soprano franco-anglaise Anna Stéphany, qui s’est produite sur les plus grandes scènes européennes, donnera la réplique à Maude Gratton. 22 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

A summit meeting between singer Anna Stéphany and organist Maude Gratton, who celebrates the 10th anniversary of her ensemble Il Convito with Bach?s rare Cantatas for viola and organ, of exceptional virtuosity and intensity.

L’événement Bach Cantates Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-30 par BERRY