Visite Les papillons du bocage

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 14:30:00

fin : 2026-05-25 16:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Une balade pour papillonner ensemble dans les prairies et le long des haies bocagères à la recherche de ces insectes aux couleurs chatoyantes. Une belle façon d’en apprendre plus sur les papillons.

Une balade pour papillonner ensemble dans les prairies et le long des haies bocagères à la recherche de ces insectes aux couleurs chatoyantes qui ont inspiré tant d’artistes. Emblème de la métamorphose chez les insectes, pollinisateurs essentiels et plaisir pour les yeux, venez les découvrir dans le bocage de Noirlac ! Du matériel et des guides vous seront prêtés pour apprendre à en identifier quelques-uns. Vous découvrirez également le lien étroit qui les unit aux végétaux du site. 5 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Join us on a stroll through meadows and hedgerows in search of these colorful insects.

L’événement Visite Les papillons du bocage Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-03-16 par BERRY