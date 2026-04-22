Marché de Printemps médiéval Fête du Prieuré Bruère-Allichamps
Marché de Printemps médiéval Fête du Prieuré Bruère-Allichamps dimanche 24 mai 2026.
Bruère-Allichamps
Marché de Printemps médiéval Fête du Prieuré
Route d’Allichamps Bruère-Allichamps Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
.
Route d’Allichamps Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Marché de Printemps médiéval Fête du Prieuré Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-22 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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