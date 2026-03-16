Atelier Musique verte

Abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-25 10:30:00

fin : 2026-05-25 12:30:00

Date(s) :

2026-05-25

Passez un moment privilégié avec votre enfant tant d’éléments glanés dans la nature peuvent devenir, avec un peu d’imagination, un instrument de musique ou un appeau. Venez faire entendre le paysage lors de cette découverte originale du bocage !

La cupule d’un gland, un brin d’herbe, une feuille, le tronc d’un arbre… tant d’éléments rencontrés lors de vos balades peuvent devenir, avec un peu d’imagination, un instrument de musique ou un appeau pour imiter le son des animaux. Venez faire entendre le paysage lors de cette découverte originale du bocage ! Repartez avec vos sifflets, güiro et autres instruments fabriqués. Une belle activité à partager avec votre enfant. .

Abbaye de Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

So many elements gleaned from nature can become, with a little imagination, a musical instrument or a bird call.

L’événement Atelier Musique verte Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-03-16 par BERRY