Matinales Chants de travail Bruère-Allichamps
Matinales Chants de travail Bruère-Allichamps dimanche 24 mai 2026.
Bruère-Allichamps
Matinales Chants de travail
Noirlac Bruère-Allichamps Cher
Tarif : 13 – 13 – EUR
13
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 12:30:00
Date(s) :
2026-05-24
Partout, depuis que le travail existe, il s’est accompagné de musique et de chants. L’historien et musicien Aurélien Peter et la chanteuse argentine Diana Baroni en trio revisitent de vive voix ce répertoire à la force intemporelle.
Conférence Chanter pour travailler, travailler en chantant
Cette conférence interroge les chants de travail comme gestes collectifs, rythmes du corps et mémoires sociales. Une approche croisée entre histoire, musique et pratiques populaires, du Moyen Âge à aujourd’hui.
Concert Chants de travail la voix comme résistance
Diana Baroni, chant, traverso Jasser Haj Youssef, viole d’amour Romain Lecuyer, contrebasse
Partout, depuis que le travail existe, il s’est accompagné de chants venus rythmer le mouvement. De l’Amérique latine au monde arabe, l’incandescente Diana Baroni et ses complices donnent à ce répertoire une intensité intemporelle. 13 .
Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr
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English :
For as long as work has existed, it has been accompanied by music and song. Historian and musician Aurélien Peter and Argentinian singer Diana Baroni join forces in a trio to revisit this timelessly powerful repertoire.
L’événement Matinales Chants de travail Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY
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