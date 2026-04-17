Bruère-Allichamps

Matinales Chants de travail

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 13 – 13 – EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 12:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Partout, depuis que le travail existe, il s’est accompagné de musique et de chants. L’historien et musicien Aurélien Peter et la chanteuse argentine Diana Baroni en trio revisitent de vive voix ce répertoire à la force intemporelle.

Conférence Chanter pour travailler, travailler en chantant

Cette conférence interroge les chants de travail comme gestes collectifs, rythmes du corps et mémoires sociales. Une approche croisée entre histoire, musique et pratiques populaires, du Moyen Âge à aujourd’hui.

Concert Chants de travail la voix comme résistance

Diana Baroni, chant, traverso Jasser Haj Youssef, viole d’amour Romain Lecuyer, contrebasse

Partout, depuis que le travail existe, il s’est accompagné de chants venus rythmer le mouvement. De l’Amérique latine au monde arabe, l’incandescente Diana Baroni et ses complices donnent à ce répertoire une intensité intemporelle. 13 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

For as long as work has existed, it has been accompanied by music and song. Historian and musician Aurélien Peter and Argentinian singer Diana Baroni join forces in a trio to revisit this timelessly powerful repertoire.

L’événement Matinales Chants de travail Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY