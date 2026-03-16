Fête de la nature Les oiseaux de Noirlac

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:30:00

fin : 2026-05-24 11:30:00

Date(s) :

2026-05-24

La diversité de formes, de couleurs et de chants des oiseaux ravissent nos sens et aiguisent notre curiosité depuis toujours.

Lors de cette balade, découvrez ces animaux étonnants et apprenez-en plus sur leur comportement.

Venez fêtez la nature au bocage de Noirlac ! Guêpiers, milans, mésanges, pics, alouettes, martins-pêcheurs, huppes, hérons, cormorans… la diversité de formes, de couleurs, de comportements et de chants des oiseaux ravissent nos sens et aiguisent notre curiosité depuis toujours. Cette balade dans le bocage proposée dans le cadre de la Fête de la nature vous fera découvrir ces animaux à plumes et en apprendre plus sur leur comportement.

https://fetedelanature.com/ .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 01 01 contact@noirlac.fr

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English :

Come and discover the little people who live in the hedged meadow at your own pace.

L’événement Fête de la nature Les oiseaux de Noirlac Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-03-16 par BERRY