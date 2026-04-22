Bruère-Allichamps

Farm to table

Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 35 – 35 – 42 EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-05 14:00:00

fin : 2026-05-05

Date(s) :

2026-05-05

ChâteauFer vous propose pour le printemps 2026 une nouvelle expérience gourmande inoubliable pour un déjeuner d’exception, entre midi et deux.

Réservez votre pause déjeuner de la ferme à la table, directement et entièrement cuisiné par la talentueuse cheffe Maria Rodriguez, Maitre des Tables Gourmandes du Berry. Elle officie habituellement au restaurant La Volière du château d’Ainay Le Vieil, avec sa complice Thamara Bryson, journaliste des ondes du Berry et d’ailleurs. Réservation indispensable sur le site internet. 35 .

Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire

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English :

For spring 2026, ChâteauFer offers you a new, unforgettable gourmet experience for an exceptional lunch between noon and two.

L’événement Farm to table Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-22 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE