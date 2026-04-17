Bruère-Allichamps

Visite Le chant des oiseaux

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:30:00

fin : 2026-05-08 11:30:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-08 2026-05-13

De la fin de l’hiver au début de l’été, nos campagnes résonnent du chant de milliers d’oiseaux. Venez découvrir les vocalises de ces merveilleux chanteurs et en comprendre la signification.

De la fin de l’hiver au début de l’été, nos campagnes résonnent du chant de milliers d’oiseaux revenus parfois de contrées lointaines. Lors de cette balade dans le bocage, vous pourrez découvrir les vocalises de ces merveilleux chanteurs et en comprendre la signification. Alouettes lulu, Pinsons des arbres et Grimpereaux des jardins vous accueilleront en musique. Venez aiguiser votre sens de l’écoute pour essayer de les reconnaitre en autonomie lors de vos prochaines balades. 5 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

From late winter to early summer, our countryside resounds with the songs of thousands of birds. Come and discover the vocalizations of these wonderful singers, and understand their significance.

L’événement Visite Le chant des oiseaux Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-11 par BERRY