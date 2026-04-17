Bruère-Allichamps

Le début du monde

Châteaufer Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Conte musical pour sortir de la nuit démocratique

Philippe Séranne et David Aubaile font le tour de France à vélo en tractant 250kg de piano… Pour célébrer en musique les centaines de collectifs qui reprennent en main la démocratie partout en France ! Ils jouent, chantent, amusent, et l’impensable devient possible, le verbe enflamme les consciences et la virtuosité déchaîne les imaginaires. Des paroles fortes qui sonnent juste, la joie qui emporte le désespoir et ouvre une fenêtre de liberté dans nos quotidiens assoupis… Un spectacle qui regonfle les mollets et le moral .

Châteaufer Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 01 88 77 20

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English :

A musical tale to escape the democratic night

L’événement Le début du monde Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE