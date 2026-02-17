Atelier Musique des oiseaux

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 09:30:00

fin : 2026-05-03 12:30:00

Date(s) :

2026-05-03

Suivez cette animation sur le chant des oiseaux dans une format inédit qui débutera par une balade dans le bocage accompagnée de notre médiatrice nature et se poursuivra à la ferme créative avec notre compositeur associé aux studios de création sonore.

Suivez cette animation sur le chant des oiseaux dans une format inédit ! Elle débutera par une balade dans le bocage accompagnée de notre médiatrice nature qui vous initiera au chant des oiseaux et se poursuivra à la ferme créative où notre compositeur associé aux studios de création sonore vous fera découvrir comment ces mêmes oiseaux ont inspiré nombre de compositeurs de musique.

Un belle façon de développer votre écoute active et de vous laisser inspirer par ces sons de la nature à l’image de grands compositeurs tels que Jean-Philippe Rameau, Camille Saint-Saëns ou Olivier Messiaen. .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Follow this animation on birdsong in an original format, starting with a walk in the bocage accompanied by our nature mediator and continuing at the creative farm with our composer associated with the sound creation studios.

L’événement Atelier Musique des oiseaux Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-03-18 par BERRY