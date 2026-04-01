De ferme en ferme SCEA Domaine de ChâteauFer Bruère-Allichamps
De ferme en ferme SCEA Domaine de ChâteauFer Bruère-Allichamps samedi 25 avril 2026.
Bruère-Allichamps
De ferme en ferme SCEA Domaine de ChâteauFer
Bruère-Allichamps Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-26 18:30:00
Date(s) :
2026-04-25
De ferme en ferme c’est une occasion privilégiée de rencontre entre
producteur et consommateur sur le lieu même de production.
La ferme maraichère de ChâteauFer explore les vertus de la technique bio-intensive. Ici, point de routine mais beaucoup de couleurs, des saveurs et des textures qui enchantent les cuisines.
Autres fermes à découvrir durant ces 2 jours à proximité Le Verger des possibles à St Vitte, Les Jardins du Riau à Saint-Hiliare-en-Lignière, Ferme de la Place à Loye-sur-Arnon. .
Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 74 83 01 91 info@chateaufer.fr
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English :
De ferme en ferme is a unique opportunity for producers and
producer and consumer at the very place of production.
L’événement De ferme en ferme SCEA Domaine de ChâteauFer Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-14 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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