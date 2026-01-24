Marché hebdomadaire à Châteaufer Bruère-Allichamps
Marché hebdomadaire à Châteaufer Bruère-Allichamps vendredi 17 avril 2026.
Marché hebdomadaire à Châteaufer
Bruère-Allichamps Cher
Début : Vendredi 2026-04-17 16:00:00
fin : 2026-09-18 18:00:00
2026-04-17
Aux beaux jours, venez faire le plein de légumes bio variés et savoureux
Chaque vendredi dans la cour du château de 16h à 18h, le marché de légumes vous attend. .
Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 03 65 paniers@chateaufer.fr
English :
In fine weather, come and fill up on a variety of tasty organic vegetables
