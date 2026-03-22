Atelier Impression végétale

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 14:30:00

fin : 2026-05-03 16:30:00

Date(s) :

2026-05-03 2026-05-08 2026-05-17 2026-06-03 2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Passez un moment privilégié avec votre enfant ! Après avoir découvert la haie bocagère et récolté quelques feuilles, vous découvrirez une manière simple de les imprimer sur un tissu. Apprenez cette technique à Noirlac, reproduisez-la à la maison !

La technique du frappé sur tissus est connue sur divers continents. Du tissu, un marteau, des feuilles d’arbres et un mordant suffisent pour obtenir un résultat des plus surprenants. Après avoir découvert la haie bocagère, appris à reconnaître quelques plantes aux feuilles riches en tanins et récolté quelques végétaux, vous découvrirez une manière simple de les imprimer sur un tissu. Apprenez cette technique à Noirlac, reproduisez-là à la maison !

Une belle activité à partager avec votre enfant. .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Spend a special moment with your child! After discovering the hedgerow and collecting some leaves, you’ll discover a simple way to print them on fabric. Learn this technique at Noirlac, and reproduce it at home!

L’événement Atelier Impression végétale Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-03-22 par BERRY