Bruère-Allichamps

Sahar

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 15:30:00

fin : 2026-06-27 17:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Les sopranos Karen Vourc’h et Dima Bawab placent leur dialogue musical sous le signe de l’amitié, faisant voisiner mélodies de Ravel ou de Mendelssohn et chants traditionnels yiddish et palestiniens.

Longtemps j’ai pensé que le rôle de l’artiste était de secouer le public. Aujourd’hui je veux lui offrir sur scène ce que le monde, devenu trop dur, ne lui donne plus des moments d’amour pur. C’est sous l’égide de ces paroles de la chorégraphe Pina Bausch (1940-2009) que les sopranos Karen Vourc’h et Dima Bawab ont voulu placer leur projet Sahar. La première, d’origine juive, et la seconde, palestinienne, entretiennent depuis des années une amitié dont elles ont eu envie de témoigner en musique, dans le monde morcelé qui est le nôtre. Avec Sahar qui désigne l’aube en arabe, et la lune en hébreu –, elles tournent le dos à la bipolarité des discours pour faire de la musique une invitation à se retrouver.

Suivi d’une rencontre avec l’équipe artistique. 17 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

Sopranos Karen Vourc?h and Dima Bawab place their musical dialogue under the banner of friendship, combining melodies by Ravel and Mendelssohn with traditional Yiddish and Palestinian songs.

L’événement Sahar Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-30 par BERRY