Bruère-Allichamps

Les libellules du bocage

Noirlac Bruère-Allichamps Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:30:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Véritables virtuoses du vol, redoutables prédatrices dans l’eau comme dans l’air, gracieuses et colorées, venez découvrir les libellules et demoiselles qui peuplent le bocage.

Véritables virtuoses du vol, redoutables prédatrices dans l’eau comme dans l’air, gracieuses et colorées, les libellules et demoiselles nous émerveillent depuis toujours ! Venez découvrir celles qui peuplent le bocage pour mieux les comprendre et s’initier à l’identification de quelques espèces (n’hésitez pas à vous munir de votre appareil photo pour l’identification). 5 .

Noirlac Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Veritable virtuosos of flight, fearsome predators in the water and in the air, graceful and colorful, come and discover the dragonflies and damselflies that populate the bocage.

L’événement Les libellules du bocage Bruère-Allichamps a été mis à jour le 2026-04-17 par BERRY