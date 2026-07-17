Secret de pierres, Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Secret de pierres 19 et 20 septembre Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Des élèves de 3ᵉ du collège Jules Verne à Bourges ont écrit une fiction à l’aide d’Estelle Bezault, sous forme de courts podcasts qui s’inspirent de l’histoire de l’abbaye de Noirlac et plus précisément de l’époque de la Retirada et de l’accueil de réfugiés espagnols. Une création sonore a été réalisée en parallèle dans les studios de Noirlac avec Jean-Christophe Désert afin d’immerger le public dans le récit.

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Quelques moines venus de Clairvaux posent les premières pierres de l’abbaye en 1150. Témoin de l’apparition du style gothique dans la région, Noirlac connait son apogée au XIIIe siècle, puis une longue période de déclin des vocations tout en gardant un rôle économique important. Vendue en tant que bien national à la Révolution, transformée en manufacture de porcelaine au XIXe siècle, elle est acquise en 1909 par le Département du Cher qui la restaure entièrement.

Aujourd’hui, elle offre à ses visiteurs la pureté de son architecture et la sérénité de sa pierre blonde, révélées par la lumière filtrant des vitraux contemporains créés par Jean-Pierre Raynaud. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Construite au XIIᵉ siècle, l’abbaye de Noirlac connaît plusieurs usages après le départ des moines au moment de la Révolution française.

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