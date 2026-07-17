Balade patrimoniale « La métaphore des sources », Abbaye de Noirlac, Bruère-Allichamps

Informations pratiques

Balade patrimoniale « La métaphore des sources » Samedi 19 septembre, 14h00 Abbaye de Noirlac Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Accompagnée par la SCIC Les Oiseaux de passage, l’abbaye de Noirlac souhaite renforcer les liens avec les villages de Bruère-Allichamps et de La Celle et partager des récits à la fois historiques et pluriels. Au fil des échanges, une vision commune émerge, dépassant la simple juxtaposition de thèmes pour tisser un récit fondateur : la métaphore des sources.

La balade propose d’explorer les multiples veines qui irriguent l’identité berrichonne, en remontant aux sources de ce qui fait la spécificité et la richesse du territoire.

Les participants sont invités à suivre ces récits au fil d’une balade à vélo à partir de l’abbaye de Noirlac jusqu’au village de La Celle en passant par Bruère-Allichamps. L’après-midi se conclut par un temps festif et convivial avec la représentation de La Cérémoniale de la Compagnie du Coin à l’abbaye de Noirlac.

Abbaye de Noirlac Lieu Dit Noirlac, 18200 Bruère-Allichamps, France Bruère-Allichamps 18200 Cher Centre-Val de Loire +33248620101 http://www.abbayedenoirlac.fr Quelques moines venus de Clairvaux posent les premières pierres de l’abbaye en 1150. Témoin de l’apparition du style gothique dans la région, Noirlac connait son apogée au XIIIe siècle, puis une longue période de déclin des vocations tout en gardant un rôle économique important. Vendue en tant que bien national à la Révolution, transformée en manufacture de porcelaine au XIXe siècle, elle est acquise en 1909 par le Département du Cher qui la restaure entièrement.

Aujourd’hui, elle offre à ses visiteurs la pureté de son architecture et la sérénité de sa pierre blonde, révélées par la lumière filtrant des vitraux contemporains créés par Jean-Pierre Raynaud. Parking sur place. Gare à Saint-Amand-Montrond.

Suivez des récits d’habitants au fil d’une balade à vélo à partir de l’abbaye de Noirlac jusqu’au village de La Celle en passant par Bruère-Allichamps.

© Dominique Lavalette