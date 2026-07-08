Loto du Foot Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Georges-d’Oléron

Loto du Foot

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

le carton ou la tombola

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 14:30:00

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

On vient soutenir le club de foot et on remporte des lots !

gros lot surprise

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Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 36 95 13

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English : Loto du Foot

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big surprise prize

L’événement Loto du Foot Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes