UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Georges-d'Oléron

Loto du Foot Le Chai Saint-Georges-d’Oléron

dimanche 11 octobre 2026 · Le Chai · Saint-Georges-d'Oléron

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Le Chai
Adresse
89 rue des sports
Ville
17190 Saint-Georges-d'Oléron
Département
Charente-Maritime
Tarif
2 2 le carton ou la tombola

Saint-Georges-d’Oléron

Loto du Foot

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 2 – 2 – EUR

le carton ou la tombola

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

On vient soutenir le club de foot et on remporte des lots !
gros lot surprise
  .

Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 36 95 13 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Loto du Foot

Come and support the soccer club and win prizes!
big surprise prize

L’événement Loto du Foot Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes

À voir aussi à Saint-Georges-d'Oléron (Charente-Maritime)