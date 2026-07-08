Loto du Foot Le Chai Saint-Georges-d’Oléron
dimanche 11 octobre 2026 · Le Chai · Saint-Georges-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Georges-d’Oléron
Loto du Foot
Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 2 – 2 – EUR
le carton ou la tombola
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 14:30:00
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
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Le Chai 89 rue des sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 36 95 13
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English : Loto du Foot
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L’événement Loto du Foot Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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