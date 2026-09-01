Loto du Foot Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc
samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Laurent-Médoc
Informations pratiques
Saint-Laurent-Médoc
Loto du Foot
Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 2 – 2 – 2 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Loto de l’Union Pauillac-St-Laurent
Ouverture des portes dès 18h.
Réservation possible. .
Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 44 72 64
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English : Loto du Foot
L’événement Loto du Foot Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Médoc-Vignoble
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