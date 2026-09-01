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Loto du Foot Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc

samedi 12 septembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Laurent-Médoc

Loto du Foot Salle des fêtes Saint-Laurent-Médoc

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
4 Rue du Général de Gaulle
Ville
33112 Saint-Laurent-Médoc
Département
Gironde
Tarif
2 2 2 Tarif de base plein tarif

Saint-Laurent-Médoc

Loto du Foot

Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:30:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe
Loto de l’Union Pauillac-St-Laurent
Ouverture des portes dès 18h.
Réservation possible.   .

Salle des fêtes 4 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 44 72 64 

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English : Loto du Foot

L’événement Loto du Foot Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Médoc-Vignoble

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