Loto gourmand Chaunay
Loto gourmand Chaunay dimanche 11 octobre 2026.
Loto gourmand
Salle des fêtes Chaunay Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
50 tirages, partie surprise, bingo. .
Salle des fêtes Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 94 95 94
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English : Loto gourmand
L’événement Loto gourmand Chaunay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou
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