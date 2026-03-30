Loto gourmand Chaunay

Loto gourmand Salle des fêtes Chaunay 2026-10-11

Loto gourmand Chaunay dimanche 11 octobre 2026.

Loto gourmand

Salle des fêtes Chaunay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-11

50 tirages, partie surprise, bingo.   .

Salle des fêtes Chaunay 86510 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 94 95 94 

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English : Loto gourmand

L’événement Loto gourmand Chaunay a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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